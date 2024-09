Nashik News : मृत्यूनंतरही यातना संपेना...! महिलेचा मृतदेह 15 दिवसांपासून अंतिम संस्काराच्या प्रतीक्षेत

जुने नाशिक : अनेकांच्या नशिबी जिवंतपणी नरक यातना असतेच, मृत्यूनंतरही त्यांच्या यातना कमी होत नाही. निशा मयूर नागरे ऊर्फ श्वेता राजेश इंगळे महिलेच्या नशिबीही काही अशीच यातना आल्या आहेत. ३० ऑगस्टला त्यांचा खून झाला. नातेवाइकांच्या प्रतीक्षेत तेव्हापासून आजपर्यंत मृतदेह जिल्हा रुग्णालयात पडून आहे. अंतिम संस्काराविना महिलेच्या मृतदेहास नरक यातना सहन कराव्या लागत आहे. (Body of woman awaiting last rites for 15 days in district hospital)