Nashik Traffic Issue : वाहतूक कोंडीने नाशिककरांना फोडला घाम; मुंबई नाका ते विल्होळी 4 किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा

जुने नाशिक/ सिडको : मुंबई नाका ते विल्होळी आणि मुंबई नाका ते आडगाव नाका असे सुमारे तीन ते चार किलोमीटर वाहतूक कोंडीने नाशिककरांना शनिवारी (ता. ९) घाम फुटला. विल्होळी नाका येथे कंटेनर उलटल्यामुळे, तसेच मुंबई नाका, द्वारका, वडाळा नाका भागात सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामाने शनिवार नाशिककरांसाठी वाहतूक कोंडीचा ठरला. मुंबई नाका आणि द्वारका शहरातील मुख्य चौक आहे. शहराचे प्रवेशद्वार म्हणून ओळख आहे. (broke sweat due to traffic congestion queues of vehicles up to 4 km from Mumbai Naka to Vilholi )