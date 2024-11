Nashik Crime : बहिणीच्या घरात चोरी करणारा भाऊ गजाआड; गुन्हे शाखा युनिट दोनची कामगिरी

सिडको : बनावट चावीच्या आधारे भावानेच बहिणीच्या घरात घरफोडी करून लाखो रुपयांचा ऐवज चोरी करणाऱ्या बहिणीच्या भावाला पोलिसांनी अटक केली आहे. अनुपमा अजय बोरुडे (वय ३४, रा. कृष्णा पार्क, फ्लॅट नंबर ८ वैभव कॉलनी, राजीवनगर) या ११ नोव्हेंबर रोजी सकाळी घराच्या सेफ्टी डोअरला कुलूप लावून त्यांच्या वडिलांकडे गेल्या. दुपारी पुन्हा घरी परतल्यानंतर त्यांच्या सेफ्टी डोअरचे कुलूप उघडले दिसले. (Brother arrested by Crime Branch Unit Two who steals from sister house )