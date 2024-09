Nashik Crime : गोवंश तस्करीच्या संशयातून म्हशींची वाहतूक करणाऱ्यांना मारहाण

पंचवटी : गोवंश तस्करीच्या संशयातून म्हशींची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना रोखून अज्ञातांनी तिघांना मारहाण केल्याची घटना सोमवारी (ता.०९) रोजी रात्री पेठरोड वरील साई हॉस्पिटल जवळ घडली आहे. यात तिघे जण जखमी झाले असून एक गंभीर जखमी झाला आहे. या प्रकरणी म्हसरूळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अधिक तपास पोलिस करीत आहेत. (Buffalo transport beaten up on suspicion of cattle smuggling )