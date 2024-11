नाशिक : शहरात वेगवेगळ्या भागांमध्ये घरफोडीच्‍या सहा घटना उघडकीस आल्‍या आहेत. या चोरीच्‍या घटनांमध्ये चोरट्यांनी सुमारे तेरा तोळे सोन्‍याच्‍या दागिन्‍यांसह चांदीचे दागिने व रोख रक्‍कमेवर डल्ला मारत लाखोंचा ऐवज लांबविला आहे. धक्‍कादायक बाब म्‍हणजे यापैकी काही चोरीच्‍या घटना भरदिवसा घडल्‍या आहेत. पहिल्‍या घटनेत कोणार्कनगर भागात भरदिवसा केलेल्‍या घरफोडीत चोरट्यांनी दागिन्‍यांसह रोख रक्‍कम चोरली आहे. (Burglary in city 13 tola of gold and 6 cases of silver jewelery)