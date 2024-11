Nashik Protest : सुधाकर बडगुजरांसह समर्थकांविरोधात गुन्हा; अंबड पोलिस ठाण्यात आंदोलन भोवले

नाशिक : सिडकोतील सावतानगर येथे राडा झाल्यावर अंबड पोलिसांनी शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या कार्यकर्त्यांविरोधात कारवाई केली असता, त्या वेळी नाशिक पश्चिममधील उमेदवार सुधाकर बडगुजर यांनी समर्थकांसह अंबड पोलिस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन केले. या प्रकरणी अंबड पोलिसांत बडगुजर यांच्यासह ५० समर्थकांविरोधात जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. (case against Sudhakar Badgujar along with his supporters due to protest at Ambad Police Station)