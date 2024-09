Nashik Crime : महात्मानगर येथील पब्जी कॅफेत राडा; गंगापूर पोलिसात गुन्हा दाखल

नाशिक : महात्मानगर येथील पब्जी कॅफे येथे मद्याच्या नशेत आलेल्या टोळक्याने जुन्या वादाची कुरापत काढून दोघा भावांना बेदम मारहाण केली. तसेच कॅफेतील साहित्याची तोडफोड करून राडा घातला. याप्रकरणी गंगापूर पोलिसात चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. किरण देविदास पवार (२६, रा. पंचरत्न अपार्टमेंट, स्नेहनगर, म्हसरुळ) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांचे महात्मानगर येथील रामराज्य अपार्टमेंटमध्ये पब्जी कॅफे आहे. (case has been registered of dispute Gangapur Police at Pubg Cafe in Mahatma Nagar )