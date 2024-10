Nashik Fraud Crime : तोतया आयपीएस अंबड पोलिसांच्या ताब्यात; एक कोटीच्या फसवणुकीसह खंडणीचा गुन्हा दाखल

सिडको : अंबड पोलिस स्टेशनहद्दीत बनावट आयपीएस अधिकाऱ्याने एका व्यावसायिकाची एक कोटीहून अधिक रकमेची फसवणूक केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. संशयिताने बनावट ओळखपत्रे दाखवून रेल्वेचे टेंडर मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून ही फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. इतकेच नव्हे तर संशयिताने पीडित व्यावसायिकाला रिवॉल्व्हरचा धाक दाखवून खंडणीची मागणी केल्याचीही माहिती समोर आली आहे. (case of extortion along with fraud of 1 crore has been registered in custody of fake IPS Ambad police )