Nashik Crime : भद्रकालीत प्रचार रिक्षावरील फलकाचे नुकसान; अज्ञात संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल

नाशिक : जुने नाशिक परिसरात प्रचारासाठी फिरण्याऱ्या रिक्षावरील उमेदवाराच्या फलकाचे नुकसान केल्याप्रकरणी अज्ञात संशयिताविरोधात भद्रकाली पोलिसात अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रिक्षाचालक बबलू मुरलीधर भडांगे (रा. मोरे मळा, मखमलाबाद रोड, पंचवटी) यांच्या फिर्यादीनुसार, मंगळवारी (ता.५) सकाळी ९ वाजता ते त्यांची प्रचाराची रिक्षा (एमएच १५ जेए ०५०८) घेऊन जुने नाशिक परिसरात प्रचारासाठी गेले होते. (case registered against unknown suspects for damage to board of campaign rickshaw in Bhadrakali )