Nashik Smart City Project : स्मार्टसिटी कंपनीला नोटीस; परवानगीशिवाय काम केल्यास होणार गुन्हा दाखल

नाशिक : महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड पाठोपाठ स्मार्टसिटी कंपनीकडूनदेखील केबल टाकण्यासाठी रस्ते खोदण्यास सुरवात करण्यात आल्याने बांधकाम विभागाने स्मार्टसिटी कंपनीला नोटीस पाठवली आहे. खोदाईसाठी नव्याने अर्ज करण्याची सूचना बांधकाम विभागाने केली असून लेखी परवानगीशिवाय केलेले काम अनधिकृत ठरविले जाईल, असा इशारा देताना गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून शहरात केबल टाकण्यासाठी खोदाई करण्याचे काम सुरू आहे. (case will be filed if Smart City Company work without permission from pwd )