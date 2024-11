Nashik Vidhan Sabha Election : सीसीटीव्हीची 3302 मतदान केंद्रांवर ‘नजर’; निवडणूक प्रक्रियेवर वॉच ठेवणे होणार सोपे

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीत मतदानाच्या दिवशी जिल्ह्यातील तीन हजार ३०२ केंद्रांवर सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत. त्याचे थेट प्रक्षेपण निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना आपल्या कार्यालयात दिसेल. त्यामुळे या केंद्रातील मतदानाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयातही त्याचे थेट प्रक्षेपण होत असल्याने येथूनही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जातील. (CCTV at 3302 polling booths will make it easy to monitor election process in city)