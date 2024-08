Shravan Traffic Route Change : त्र्यंबकराजाचे पहाटे तीनपासून दर्शन; श्रावणी सोमवारनिमित्त वाहतूक मार्गात बदल

Shravan Traffic Route Change : तिसऱ्या श्रावणी सोमवारनिमित्त त्र्यंबकराजाचे पहाटे तीनपासून दर्शन भाविकांना घेता येणार आहे. त्यासंदर्भात ट्रस्टने नियोजन केले. तसेच, भाविकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी वाहतूक मार्गात बदल केला असल्याची माहिती त्र्यंबकेश्‍वर पोलिस विभागाकडून देण्यात आली. तिसऱ्या श्रावणी सोमवारी (ता. १९) राज्यातून व परराज्यांतून भाविक मोठ्या प्रमाणात देवदर्शन तसेच ब्रह्मगिरी प्रदक्षिणा या धार्मिक कार्यासाठी येत असतात. (Change in traffic route on occasion of shravan somvar)