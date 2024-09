Nashik Traffic Change: देखावे, आरास पाहण्यासाठी शहरातील वाहतूक मार्गात बदल! भाविकांच्या सोयीसाठी वाहतूक पोलीस शाखेतर्फे नियोजन

Nashik Traffic Change : यंदा गणेशोत्सव मंडळांमध्ये मोठा उत्साह असून, आरास, देखावे उभारण्यात येत आहेत. आरास व देखावे पाहण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता असल्याने त्यापार्श्‍वभूमीवर भाविकांना वाहतुकीचा अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी बुधवार ते सोमवार या दरम्यान सायंकाळी ६ ते मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आल्याची अधिसूचना शहर वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी यांनी जारी केली आहे. बदल केलेल्या मार्गांवर पर्यायी मार्ग सूचविण्यात आले असून वाहनचालक व नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन वाहतूक शाखेने केले आहे. (Changes in traffic routes in city to see ganeshotsav decoration)