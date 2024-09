Traffic Route Change : पंचवटीतील वाहतूक मार्गात केले बदल; आरास पाहण्यासाठी भाविकांची गर्दी

नाशिक : पंचवटीतील पंचवटी कारंजा, मालेगाव स्टॅण्ड या परिसरातील श्री गणेशाच्या आरास, देखावे पाहण्यासाठी भाविकांची गर्दी होते आहे. त्यात शनिवार, रविवार आणि सलग चार दिवस सुटट्या आल्याने गर्दी वाढण्याची शक्यता असल्याने शहर वाहतूक पोलीस शाखेकडून पंचवटीतील वाहतूक मार्गात बदल केले असून, वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करावा असे आवाहन वाहतूक शाखेचे उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी यांनी केले आहे. (Changes made in traffic route in Panchavati due to ganesh utsav in city )