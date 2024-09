Chhagan Bhujbal : पार खोऱ्यातील पाच टीएमसी पाणी लिफ्ट करून ‘मांजरपाडा’त आणणार! : मंत्री छगन भुजबळ

येवला : बावन्न वर्षांनंतर डोंगरगावला पाणी पोहोचविले. मात्र, हा पूर्णविराम नाही तर केवळ स्वल्पविराम आहे. बारमाही पाण्यासाठी आपले काम अविरत सुरू राहील. पार-गोदावरी उपसा जोड योजना क्रमांक तीन व चारच्या माध्यमातून पार खोऱ्यातील पश्चिमेकडे वाहून जाणारे ५०० मीटरपर्यंतच्या पातळीचे पाच टीएमसी पाणी लिफ्ट करून ‘मांजरपाडा’त आणणार आहोत. हे पाणी पुणेगाव- दरसवाडीमार्गे येवल्याला आणणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. (Five TMC of water from Par valley will be lifted and brought to Manjarpada)