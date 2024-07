Chhagan Bhujbal : मुख्यमंत्र्यांबाबतच्या माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास : भुजबळ

Chhagan Bhujbal : खासदार शरद पवार यांचा राजकारण व समाजकारणाचा अनुभव लक्षात घेऊन त्यांच्या सारख्या ज्येष्ठ नेत्याने आरक्षणाच्या वादात मध्यस्ती केली तर हा प्रश्न लवकर सुटू शकतो, ए‌वढाच माझा बोलण्याचा अर्थ होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या बद्दल मी काहीच बोललेलो नाही. मुख्यमंत्र्यांबाबत माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केल्याचा दावा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केला. (Chhagan Bhujbal statement of Paraphrase of statement about Chief Minister )