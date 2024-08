Chhagan Bhujbal : रामगिरी महाराजांनी दुसऱ्या धर्माचा उल्लेख टाळावा : भुजबळांची भावना; जरांगे-पाटील, संजय राऊतांवर पलटवार

नाशिक : महंत रामगिरी महाराज यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. महंत रामगिरी महाराजांकडे मोठा भक्त परिवार आहे. पण, आपल्या प्रबोधनातून दुसऱ्या धर्माचा उल्लेख टाळला पाहिजे. कुणाच्याही भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, अशी भावना त्यांनी माध्यमांसमोर बोलताना व्यक्त केली. (bhujbal statement over Ramgiri Maharaj on mention other religion)