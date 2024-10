नाशिक : महाविकास आघाडीच्या जागावाटपात तिढा निर्माण झालेल्या मतदारसंघात अग्रस्थानी असलेल्या नाशिक मध्य मतदारसंघ शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे गेल्याने सुरुवातीपासून या जागेसाठी आग्रही असलेल्या शहर काँग्रेसमध्ये नाराजीचा स्फोट झाला आहे. शहरात केवळ एकच हक्काचा मतदारसंघ पक्षाकडे होता. ही जागा वाटाघाटीत गेल्याने शहरात पक्षाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ( city very existence of Congress is question mark because of loss of only constituency)