Chhagan Bhujbal : ‘ईडी’ला टाळण्यास नव्हे, विकासासाठी भाजपसोबत; मंत्री छगन भुजबळांचे स्पष्टीकरण

नाशिक : ‘ईडी’चा ससेमिरा चुकविण्यासाठीच राष्ट्रवादीचे नेते भाजप-महायुतीसोबत सत्तेत सहभागी झाल्याचा दावा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केल्याची बातमी (‘सकाळ’मध्ये नव्हे) प्रसिद्ध झाल्यानंतर आज त्यावरून राज्यात खळबळ उडाली आहे. याविषयी मंत्री भुजबळ यांनी तातडीने खुलासा केला आहे. ते म्हणाले, की हे आताच का छापण्यात आले, हे मला कळलेले नाही. मी अजून राजदीप सरदेसाई यांचे ‘२०२४ : द इलेक्शन दॅट सरप्राइज्ड इंडिया’ हे पुस्तक वाचलेले नाही. (Clarification of minister Chhagan Bhujbal with BJP for development not to avoid ED )