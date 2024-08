NMC News : बेकायदेशीर भूसंपादन प्रकरणांची चौकशी; मुख्यमंत्र्यांचे शेतकरी कृती समितीला आश्वासन

Uddhav Nimse of the Farmers' Action Committee and the farmers demanded an inquiry into the land acquisition cases in the Municipal Corporation from Chief Minister Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis. esakal

महापालिका प्रशासनाकडून जवळपास ५५ कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात शेतकरी कृती समितीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन गाऱ्हाणे मांडले. मागील तीन वर्षात झालेल्या एकूण ९५० कोटी रुपयांच्या भूसंपादन प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तातडीने या संदर्भात चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या. नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये गेल्या तीन-चार वर्षांपासून भूसंपादनाची प्रकरणे गाजत आहे. (CM assures Farmers Action Committee to investigate illegal land acquisition cases )