Nashik Manoj Jarange Rally : फडणवीस, भुजबळांचा दंगली घडविण्याचा डाव; मनोज जरांगे-पाटील यांचा घणाघात

Maratha community members who participated in the peace rally held on Maratha reservation on Tuesday. esakal

सकाळ वृत्तसेवा मराठा आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका मांडणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी महाराष्ट्रात दंगली घडविण्याचे षडयंत्र आखले आहे. त्यांचा हा डाव हाणून पाडण्याची प्रमुख जबाबदारी मराठा समाजाच्या खांद्यावर आहे. नेते विरोधात गेले म्हणजे समाज विरोधात जात नाही. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी दंगल घडणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे, असे आवाहन मनोज जरांगे-पाटील यांनी मंगळवारी (ता. १३) येथे झालेल्या जाहीर सभेत केले. (Devendra Fadnavis and Chhagan Bhujbal have hatched conspiracy to create riots in Maharashtra ) Loading content, please wait...