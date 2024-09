Nashik Ganesh Utsav : महापालिकेकडून 242 गणेश मूर्तींचे संकलन

Nashik Ganesh Utsav : शहरभरात दीड दिवसाच्या गणेश मूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले. महापालिकेच्या सहाही विभागाकडून मूर्ती संकलनाची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. दिवसभरात सर्व विभागांमध्ये २४२ मूर्तींचे संकलन करण्यात आले. नदीचे प्रदूषण थांबविण्यासाठी गणेशोत्सव काळात मूर्ती दान करण्याचे आवाहन महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर तसेच पर्यावरण उपायुक्त अजित निकत यांनी केले आहे. (Collection of 242 Ganesha idol by Municipal Corporation on visarjan day )