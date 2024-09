Nashik Crime News : तडीपार असताना सराईत गुंडांचे शहरात वास्तव्य; आयुक्तांचा दणका

नाशिक : गणेशोत्सव, ईद ए मिलाद या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्तांनी शहर हद्दीतील १९४ गुंडांवर तडीपारीची कारवाई केली. यातील ३३ गुंड हे शहरातच वास्तव्य करीत असल्याचे निष्पन्न झाल्याने या गुंडाविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलिस आयुक्तांच्या आदेशानुसार, गुन्हेशाखेकडून तडीपार करण्यात आलेल्या गुंडांची सातत्याने चेकिंग केली जात असल्याने सराईत गुंडांचे धाबे दणाणले आहे. ( Commissioner action against gangsters live in city during Tadipaar )