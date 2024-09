Nashik News : महामार्गावरील एका बाजूचे कॉंक्रीटीकरण पूर्ण; जत्रा हॉटेल ते मुंबई नाका रस्त्याचे काम युद्धपातळीवर

Nashik News : मुंबई-आग्रा महामार्गाची दुरवस्था सोडविण्यासाठी महामार्ग प्राधिकरणाने हाती घेतलेल्या कामांना वेग आला आहे. द्वारका परिसरातील उड्डाणपुलाखालील रस्ता ते जत्रा हॉटेल, मुंबई नाका उड्डाणपुलाखाली कामाचे क्रॉंक्रिटीकरणाचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. यापैकी मुंबईकडे जाणारी एक बाजू पूर्ण झाली आहे. उर्वरित दुसरी बाजूही या महिन्याभरात पूर्ण होईल असा विश्‍वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. (Concreting of one side of highway is complete at jatra hotel to mumbai naka)