Nashik Vidhan Sabha Election 2024 : तिसऱ्या आघाडीच्या लढतींकडे लागले लक्ष

निखिल रोकडे : सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक : तिसरी आघाडी जिल्ह्यातील विधानसभेच्या नऊ जागा लढवीत आहे. यात तिसऱ्या आघाडीच्या परिवर्तन महाशक्तीला किती प्रतिसाद मिळतो, याबद्दल मतदारसंघांमध्ये उत्सुकता आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत नव्याने स्थापन झालेल्या वंचित बहुजन आघाडीला राज्यात २५ लाख मते मिळाली होती. आता तिसरी आघाडी परिवर्तन महाशक्ती या विधानसभा निवडणुकीत कशी कामगिरी करेल, हे येत्या काही दिवसांत दिसेल. (constituencies are curious about response to third front transformation Mahashakti )