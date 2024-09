Nashik News : संविधान जागर यात्रेचे शहरात ढोल-ताशांच्या गजरात स्वागत

Nashik News : संविधान जागर समितीतर्फे संविधानाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त काढलेल्या संविधान जागर यात्रेचे बुधवारी (ता.४) शहरातील भाजप व भाजप अनुसूचित जाती मोर्चातर्फे ढोल-ताशांच्या गजरात स्वागत करण्यात आले. शहरात यात्रेचे आगमन होताच अमृतधाम येथे यात्रा रथाचे व यात्रेत सहभागी पदाधिकाऱ्यांचे ज्येष्ठ नेते लक्ष्मण सावजी, प्रा. कुणाल वाघ, भाजप युवा मोर्चा शहराध्यक्ष प्रशांत जाधव, शरद मोरे, कैलास अहिरे, राकेश दोंदे, महेश हिरे, पूनम सोनवणे, वर्षा सरदार, राजेंद्र गायकवाड, आदित्य दोंदे, शरद मोरे आदींनी स्वागत केले. (Constituent Jagar Yatra was welcomed in city with sound of drums and cymbals )