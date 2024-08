Nashik News : 10 रुपयाची कोथिंबीर जुडी शंभर रुपये किलो! आवक घटल्याने दहा दिवसांत कोथिंबीर दरात फरक

मालेगाव : येथील भाजीपाला बाजारात गेल्या चार ते पाच दिवसापासून कोथंबीरची आवक घटली आहे. त्यामुळे येथील बाजारात कोथिंबीर भाव खात आहे. येथे सुमारे ५०० किलो कोथिंबीर विक्रीसाठी येत आहे. किरकोळ बाजारात कोथंबीरने शंभरी पार केली आहे. (Coriander of 10 rupees added to 100 rupees per kg)