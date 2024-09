Coriander Rate Hike : चायना कोथिंबीरी 390; गावठी कोथिंबीर 330 रुपये जुडी

Coriander Rate Hike : चायना कोथिंबीरी 390; गावठी कोथिंबीर 330 रुपये जुडीदोन-तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या उघडिपीमुळे पालेभाज्यांची आवक घटली आहे. शुक्रवारी (ता. ६) झालेल्या लिलावात चायना कोथिंबीरला किमान सात हजार रुपये, तर सर्वाधिक ३९ हजार रुपये प्रतिशेकडा भाव मिळाला. गावठी कोथिंबिरीला किमान आठ हजार रुपये, तर सर्वाधिक ३३ हजार रुपये प्रतिशेकडा बाजारभाव मिळाला. नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सद्यःस्थितीत नाशिक, सिन्नर, दिंडोरी, पिंपळगाव, त्र्यंबकेश्वर आदी भागातून पालेभाज्या व फळभाज्या येत आहेत. (Coriander Rs 330 arrival of leafy vegetables has decreased due to drought which has been going on for two three days )