Nashik Police: परिक्षेत्रातील ‘गॅस’च्या काळ्या बाजारावर बडगा! पोलीस महानिरीक्षकांच्या विशेष पथकांच्या धाडी; 18 गुन्हे दाखल

Nashik Police : नाशिक परिक्षेत्रातील अवैधरित्या गॅसच्या काळाबाजार सुरू असलेल्या अड्ड्यावर धडक छापेमारी करीत बडगा उगारण्यात आला आहे. परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षकांच्या पथकांनी नाशिक ग्रामीणसह धुळे आणि अहमदनगर जिल्ह्यात कारवाई केली असून, १८ गुन्हे दाखल करीत सुमारे २६ लाख ५३ हजारंचा मुददेमाल जप्त केला आहे. (black market of gas in area raids by special teams of Inspector General of Police)