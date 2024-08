Assembly Election : राजकीय पक्षाकडून विधानसभेचा शंखनाद आचारसंहितेपूर्वीच वातावरण निर्मिती

Assembly Election : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेची घोषणा झाली नसली तरी सर्वच राजकीय पक्षाकडून निवडणुकीचा शंखनाद करण्यात आला आहे. महाविकास आघाडीमधील शिवसेनेने भगवा सप्ताह, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जनसंवाद मेळावा तर काँग्रेसने इच्छुकांची चाचपणी केली आहे. समन्वय बैठकीतून महायुतीने निवडणुकीत दगा फटका होणार नाही याची काळजी घेताना पक्षपातळीवरदेखील बैठका घेऊन खुंटे बळकट करण्यास सुरूवात केली आहे. (Creating an atmosphere before code of conduct of Legislative Assembly by political party )