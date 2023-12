नाशिक : जुने नाशिक परिसरामध्ये शनिवारी रात्री दोन गटात झालेल्या हाणामारीत जमलेल्या जमावाने दहा ते बारा वाहनांची तोडफोड केल्याची घटना घडली.

ही घटना चौक मंडई परिसरामध्ये घडली असून याप्रकरणी भद्रकाली पोलीस ठाण्यात टोळक्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Nashik Crime 10 to 12 vehicles vandalized in Chowk Mandai case registered against gang in Bhadrakali police station)

जुने नाशिक परिसरातील चौक मंडईत शनिवारी रात्री साडेआठ वाजेच्या सुमारास दोन युवकांमध्ये अज्ञात करण्यातून वाद झाला. त्याचे पर्यावरण हाणामारीत झाले.

या वादाच्या घटनेमुळे गैरप्रकारची मंडळी जमा होऊन वादाचे पर्यावरण दंगल सदृश्य स्थितीमध्ये होऊन जमलेल्या जमावाने चौक मंडईत असलेल्या दहा ते बारा चारचाकी वाहने आणि चार ते पाच दुचाकी वाहनांची तोडफोड केली.

या घटनेमुळे परिसरामध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. घटनेची माहिती मिळतच भद्रकाली पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

याप्रकरणी भद्रकाली पोलीस ठाण्यात टोलक्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येऊन आठ ते दहा जणांना ताब्यात घेतले आहे.

परिसरातील तणावाची परिस्थिती पाहता पोलिसांनी चोख बंदोबस्त तैनात केला आहे. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.