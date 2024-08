Nashik Crime News : 2 चंदन तस्करांना अटक! स्थानिक गुन्हे शाखेची कामगिरी; कन्नडमधून घेतले ताब्यात

Officers, staff of the local crime branch after arresting the suspected sandalwood smuggler. esakal

सकाळ वृत्तसेवा ओझर : वायू दलातील परिसरात असलेल्या केंद्रीय विद्यालयाच्या आवारातून चंदनाचे झाड कापून नेणाऱ्या टोळीला पकडण्यात स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला यश आले आहे. याप्रकरणी ओझर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (2 sandalwood smugglers arrested)