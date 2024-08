Nashik Crime : शांतता रॅलीत मोबाईल चोरणारे गजाआड! तीन लाखाचे 20 मोबाईल जप्त; गुन्हा दाखल

Officers and staff of Adgaon Crime Investigation Team along with the mobile phones seized from the suspects esakal

सकाळ वृत्तसेवा पंचवटी : शहरात १३ ऑगस्ट रोजी निघालेल्या मनोज जरांगे पाटलांच्या शांतता रॅलीमध्ये मोबाईल चोरी करणाऱ्या तीन संशयितांना जेरबंद करण्यात आडगाव गुन्हे शोध पथकाला यश मिळाले आहे. या संशयिताकडून वेगवेगळ्या कंपन्यांचे एकूण २ लाख ९६ हजाराचे वीस मोबाईल हस्तगत करण्यात आले आहे. (Crime 20 mobile phones worth three lakh seized Filed case) Loading content, please wait...