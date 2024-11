Nashik Crime : नाशिक परिक्षेत्रात 49 कोटींचा मुद्देमाल जप्त : 5 जिल्ह्यांत कारवाई

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर नाशिक परिक्षेत्रात कडेकोट नाकाबंदी करीत पोलिसांनी ४९ कोटी सात लाखांचा अवैध मुद्देमाल जप्त केला. यात सहा कोटी ५३ लाखांच्या रोकडचाही समावेश आहे. परिक्षेत्राला लागून असलेल्या सीमावर्ती भागात नाकाबंदी करण्यात आली असून, मोठ्या प्रमाणात गांजा, अमली पदार्थ व अवैध मद्यसाठाही जप्त केल्याची माहिती परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे यांनी दिली. ( 49 crore worth of goods seized in city Action taken in 5 districts )