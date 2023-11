ठेंगोडा : येथील श्री सिद्धिविनायक मंदिरातील दरवाजाजवळील दानपेटी रात्रीच्या दोनच्या सुमारास फोडून चोरट्यांनी ७५ हजार लंपास केले.

श्री सिद्धिविनायक ट्रस्टचे सचिव मोतीराम चौधरी यांनी सटाणा पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. चोरटे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले आहेत. (Nashik Crime 75 thousand stolen from donation box in Ganpati temple in Thengoda Stealth caught on CCTV camera)

मंदिरात पहाटे साडेचारला पूजेसाठी श्री. चौधरी हे गेले असताना, दानपेटीचे कुलूप तुटल्याचे त्यांना दिसले. चोरी झाल्याची लक्षात येताच, त्यांनी ट्रस्टचे अध्यक्ष यशवंत पाटील, विश्‍वस्त गोरख सोनवणे व सफाई कामगार योगेश वाघ यांना भ्रमणदूरध्वनीवरुन माहिती दिली आणि मंदिरात बोलावले. सटाणा पोलीस ठाण्यात त्यांनी माहिती दिली.

तसेच मंदिर परिसरात बसवलेले सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात फुटेज पाहिल्यावर रात्री दोनच्या सुमारास तोंड कपड्याने बांधून आणि टोपी घालून दोघे लोखंडी हत्याराने दानपेटी फोडताना आढळले.

एकाने काळया रंगाचे व दुसऱ्याने निळ्या रंगाचे जॅकेट घातलेले दिसले. सटाणा पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक संदीप रणदिवे, किरण पाटील, राजपूत हे तपास करत आहेत.