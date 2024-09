Nashik Crime News : ओझर पोलिस ठाण्याच्या आवारातून आरोपी लघवीच्या बहाण्याने फरार

ओझर : कसबे सुकेणे येथे काही दिवसांपूर्वी एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचारप्रकरणी ओझर येथे कोठडीत असलेला आरोपी लघवीच्या बहाण्याने पोलिस ठाण्याच्या आवारातून फरार झाला. मंगळवारी (ता.३) सायंकाळी साडेपाच वाजेच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेनंतर पोलिसांचे धाबे दणाणले आहे. (accused absconded from premises of Ozar police station on pretext of urine)