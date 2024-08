Nashik Crime: घटस्फोटानंतरही तिने अपत्याला लावले पहिल्या पतीचेच नाव! संशयित महिलेविरोधात नाशिकरोड पोलिसात गुन्हा दाखल

Nashik Crime : दोन वर्षांपूर्वीच पहिल्या पतीशी घटस्फोट झाल्यानंतर दुसरे लग्न केलेल्या महिलेने तिच्या अपत्याला पहिल्या पतीचे नाव जन्म दाखल्यावर लावले आहे. त्यामुळे याप्रकरणी नाशिकरोड पोलिसात संशयित महिलेविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (after divorce she named her child after her first husband case registered against woman)