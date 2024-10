Nashik Crime : अवैध सावकारीच्या छळाला कंटाळून चहावाल्याने उचलले टोकाचे पाऊल; वैभव देवरेसह तिघांविरोधात गुन्हा

नाशिक : अवैध सावकाराच्या छळाला कंटाळून चहा व्यावसायिकाने आत्महत्त्या केल्याप्रकरणी सराईत गुन्हेगार व अवैध सावकार वैभव देवरे याच्यासह त्याची पत्नी व शालकाविरोधात गंगापूर पोलिसात अवैध सावकारी व आत्महत्त्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी शहर गुन्हेशाखेच्या मध्यवर्ती शाखेने देवरेची पत्नी व शालकाला अटक केली असून, पसार झालेल्या वैभव देवरेचा पोलीस शोध घेत आहेत. (against Vaibhav Deore and three others after tea seller suicide due to harassment )