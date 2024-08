Nashik Crime News : ओझरला घरफोडीत 55 हजाराचा ऐवज लंपास

ओझरता : एका बंगल्यातील कुटुंबिय बाहेरगांवी गेले असल्याची संधी साधत आज्ञात चोरट्यांनी बंगल्याचे गेटचे लाँक व बंगल्याच्या मुख्य दरवाजाचे सेफ्टी लाँक तोडून बंगल्यात प्रवेश करुन लोखंडी कपाटात ठेवलेले सोन्याचांदीचे दागिने व रोख रक्कम असा एकुण ५५ हजार रूपयांचा ऐवज चोरून नेला असल्याची घटना ओझर येथे घडली. (incident of theft of 55 thousand rupees took place in Ozar )