Nashik Crime : बसस्थानकांवर चोरट्यांची टोळी सक्रिय; गर्दीमध्ये दागिने करतात हातोहात लंपास

नाशिक : शहरातील बसस्थानकांवर दिवाळी निमित्ताने प्रवाशांची लक्षणीय गर्दी आहे. बसेसला होण्याऱ्या गर्दीचा गैरफायदा घेणारी चोरट्यांनी टोळी सक्रिय असून, दोन घटनांमध्ये चोरट्यांनी हातोहात अडीच लाखांचे सोन्याचे दागिने लंपास केले आहेत. याप्रकरणी सरकावाडा पोलिसात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्र्यंबकेश्वर येथे जाण्यासाठी बसमध्ये चढत असताना अज्ञात चोरट्याने महिलेची पर्स लंपास केल्याने त्यातील सोन्याचे दागिने चोरीला गेले आहेत. (crime At bus stops gangs of thieves steal jewelry from active crowd )