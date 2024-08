Nashik Crime : सिडकोतील विनयभंगप्रकरणी संशयित क्लासचालक शिक्षकाच्या घरावर अज्ञातांकडून हल्ला; पेटलेल्या बाटल्या फेकल्या

नाशिक : सिडकोतील उपेंद्रनगर परिसरामध्ये अल्पवयीन मुलीच्या विनयभंगप्रकरणी अटकेत असलेल्या संशयित क्लास चालकाच्या घरावर अज्ञात संशयितांनी ज्वलनशिल पदार्थ टाकून पेटत्या बाटल्या फेकल्याचा प्रकार घडला आहे. सुदैवाने घरात कोणीही नसल्याने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. याप्रकरणी अंबड पोलिसात अज्ञात संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Attacked by unidentified persons on house of class teacher suspected CIDCO)