Nashik Crime : पोलिस गस्तीचा ‘फुसका बार’; ऐनदिवाळीत शहरात घरफोड्या, चोऱ्या

नाशिक : ऐन दिवाळी सणाच्या काळात शहरात घरफोड्या, चोरीच्या गुन्ह्यात वाढ झाली आहे. या काळात पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्ताचे नियोजन करताना दिवसरात्र गस्त वाढविली होती, परंतु या पोलीस गस्तीला हुलकावणी देत चोरट्यांनी तब्बल चार लाखांच्या ऐवजावर डल्ला मारला आहे. याप्रकरणी संबंधित पोलिस ठाण्यांमध्ये घरफोड्या, चोरीचे गुन्हे दाखल केले आहेत. (Burglary and theft in city during Diwali festival )