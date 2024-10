Nashik Crime : शहरात ‘कोयता’राजची नागरिकांना भीती! पोलिसांना जुमेनात टवाळखोर; 15 दिवसांत 25 हल्ले

नाशिक : शहरात ऐन सणासुदीच्या अन्‌ निवडणुकीच्या काळात गुन्हेगारांनी डोके वर काढले आहे. जुन्या वादातून वा क्षुल्लक कारणांवरून वाद झाल्यास सर्रासपणे कोयत्याने मारून जखमी करण्याचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. तर दुसरीकडे पोलिसांकडून कोयताधाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी ठोस कारवाई होत नसल्याने टवाळखोर, गुन्हेगार पोलिसांना जुमेनासे झाल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. (Citizens are afraid of knife attack in city 25 attacks in 15 days )