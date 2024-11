Nashik Crime : महिरावणी शिवारात हाणामारी; एकाचा खून, दोघे जखमी

त्र्यंबकेश्‍वर : पेगलवाडी (ता. त्र्यंबक) व गणेशगाव (ता. नाशिक) येथील युवकांच्या दोन गटांत सोमवारी (ता. ४) रात्री आठच्या सुमारास महिरावणी शिवारात हाणामारी झाली. या हाणामारीत हत्यारांचा वापर करण्यात आल्याने युवक जागीच गतप्राण, तर दोघे जखमी झाले. नाशिक रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. घटनास्थळावर पोलिसांना चाकूसारखी तीक्ष्ण हत्यारे आढळून आली आहेत. (Clashes in Mahiravani One murder two injured )