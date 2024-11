Nashik Crime : शहरातील अवैध व्यावसायिकांविरोधात ‘तडीपारी’चा बडगा; आयुक्तांचा दणका

नाशिक : शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत बेकायदेशीरपणे अवैध धंदे करणार्यांविरोधात पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी ‘तडीपारी’चा आसुड ओढला आहे. गेल्या दोन दिवसांमध्ये शहरातील ७३७ अवैध व्यावसायिकांची शहर-जिल्ह्यातून १६ ते २० आणि २० ते २४ तारखेदरम्यान तडीपार केले आहे. मतदानाच्या दिवशी सकाळी सात ते दुपारी दोन वाजेपर्यंत परवानगी देण्यात आलेली आहे. (Commissioner crackdown on outside city against illegal traders in district )