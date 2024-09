Nashik Crime News : दामिनींच्या महिला अंमलदारांना टवाळखोरांची धक्काबुक्की! मखमलाबाद गावातील घटना; दोघांना अटक

Nashik Crime News : शहरातील टवाळखोरांविरोधात कारवाई करण्यासाठी दामिनी पथकांकडून शाळा-महाविद्यालयांबाहेरील टवाळखोरांवर कारवाई केली जाते. मखमलाबाद गावातील शाळेबाहेर अशीच कारवाई करणार्या दामिनी पथकातील दोघा महिला पोलीस अंमलदारांना दोघा संशयित टवाळखोरांनी शिवीगाळ करीत धक्काबुक्की केल्याचा प्रकार घडला. याप्रकरणी दोघा संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. (Damini female police beaten up by goons at Makhmalabad)