Nashik Corruption Crime: मनपा अग्निशमनचे माजी प्रमुख महाजन यांच्याकडे सव्वा कोटींची अपसंपदा! महाजन दाम्पत्याविरोधात गुन्हा दाखल

Nashik Crime : नाशिक महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाचे प्रमुख राहिलेले व सेवानिवृत्त अधिकारी अनिल महाजन यांच्याकडे कायदेशीर उत्पन्नापेक्षा ४२ टक्के जादा अपसंपदा आढळून आल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी महाजन दाम्पत्याविरोधात मुंबई नाका पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (chief of Municipal Fire Department Mahajan misappropriation of one half crore)