Nashik Crime: ओझरला 4 महिन्यांनी खुन्नस काढत थेट बोटच छाटले! स्वातंत्र्यदिनी घडली घटना; एका अल्पवयीनासह तिघे ताब्यात

ओझर : टाऊनशिप येथील स्टेडियम कॉम्प्लेक्स मधील स्वातंत्र्यदिन ध्वजारोहण कार्यक्रम आटोपून घरी परतत असताना तिघांनी मागील झालेल्या एका कार्यक्रमात वादाची खुन्नस डोक्यात ठेऊन नितीन गांगुर्डे या इसमावर कोयत्याने जबर वार केले. यात डोक्यावर घाव घालण्याच्या नादात गांगुर्डे याने हात आडवा केल्याने जीव वाचला परंतु डाव्या हाताचे बोट तुटले तर तीन बोटांना गंभीर दुखापत झाली आहे. (finger cut off after 4 months of dispute Independence Day incident)