Nashik Crime : ऑनलाइन जुगार अड्डा चालविणारी टोळी जेरबंद; इंदिरानगरमध्ये अपार्टमेंटमध्ये थाटला होता अड्डा

नाशिक : इंदिरानगर परिसरातील गीतांजली कॉलनीत अपार्टमेंटच्या तिसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅटमधून ऑनलाइन जुगार अड्डा इंदिरानगर पोलिसांनी उद्‌ध्वस्त केला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी परराज्यातील सात संशयितांना त्याच्याकडील गावठी कट्ट्यासह लॅपटॉप, मोबाईल असा सुमारे सात लाखांच्या मुद्देमालासह अटक केली आहे. याप्रकरणी इंदिरानगर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ( gang operating an online gambling den was set up in apartment in Indiranagar )