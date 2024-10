Nashik Crime : उपनगर हददीत पुन्हा सोनसाखळ्या खेचल्या; 2 महिलांच्या सोन्याच्या चैन ओरबाडल्या

नाशिक : डीजीपीनगर एक येथे रायन शाळेसमोरून पायी जाणाऱ्या महिलेच्या गळ्यातील सोन्याची पोत भामट्यांनी खेचून नेल्याची घटना मंगळवारी (ता.२९) घडली. तर, रविवारी रात्री रविशंकर रोडवर पादचारी वृद्धेच्या गळ्यातील सोन्याची पोत खेचली. गेल्या तीन दिवसात पाच जबरी चोरीच्या घटना घडल्या असून, पोलिसांसमोर सोनसाखळी चोरट्यांनी आव्हान उभे केले आहे. (Gold chains were pulled again in suburban 2 women were scratched )